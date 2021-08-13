Втім, сам документ не показують. Пресслужба "Ібісу" пише, що насправді на їх директора Ромаса Грунскіса напали. Нібито за цим стоять корумповані чиновники, котрі прикриваються іменем Кличка.
До теми Конфлікт директора "Ібіса" й інспектора з паркування: поліція відкрила 2 справи
Нібіто у "Ібісу" є дозвіл на паркування
Представники компанії стверджують, що одні посадовці КМДА (Департамент транспорту) надали їм дозвіл на паркування у березні 2021 року, а інші вимагають припинити це.
До того ж в "Ібісі" розповіли, що без паркувальних місць їх бізнес – кулінарний дім, буде потерпати віз збитків. Нібито без паркомісць буде важко продавати страви.
Свіжі страви, якщо їх не куплять до вечора, того ж дня доведеться просто викинути. 83 людини, що працюють в цьому магазині, залишилися без роботи, а їх сім’ї – без засобів до існування,
– йдеться в повідомленні.
Що сказав Кличко
Нагадаємо, що Віталій Кличко прокоментував інцидент, який стався 11 серпня біля кулінарного дому. Мер заявив, що на "Ібіс" постійно скаржаться й звернувся у поліцію, аби справу побиття інспектора з паркування розслідували оперативно.
Кличко також оприлюднив відео конфлікту – це запис із грудної камери інспектора. На кадрах директор "Ібісу" Ромас Гнунскіс разом з охоронцями накинулись на інспектора. Обидві сторони конфлікту використали газові балончики.
Напад на інспектора з паркування: відео
Що розповіли у "Ібісі"
Відео у "Ібісі" й звинувачення у нападі на інспектора не каменують. Водночас в компанії звинувачують інспекторів у неприйнятній поведінці.
Ось що розповіли в "Ібісі":
Також в "Ібісі" кажуть, що заборона на паркування відлякує їхніх клієнтів, і особливо людей з обмеженими можливостями. Мовляв, штрафують навіть їх.
- Нагадаємо, що поліція відкрила 2 справи за однією статтею – "умисне нанесення легких тілесних ушкоджень". Ймовірно, що правоохоронці розглядають 2 версії – напад на Грунскіса й напад Грунскіса на інспектора.
- Представники закладу закликали міського голову Віталія Кличка "звернути увагу на кричущий випадок свавілля, яким за його спиною займаються деякі чиновники КМДА", не конкретизуючи.