Впрочем, сам документ не показывают. Пресс-служба "Ибиса" пишет, что на самом деле на их директора Ромаса Грунскиса напали. Якобы за этим стоят коррумпированные чиновники, которые прикрываются именем Кличко.
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У "Ибиса" якобы есть разрешение на парковку
Представители компании утверждают, что одни чиновники КГГА (Департамент транспорта) предоставили им разрешение на парковку в марте 2021 года, а другие требуют прекратить это.
К тому же в "Ибисе" рассказали, что без парковочных мест их бизнес – кулинарный дом – будет страдать от убытков. Якобы без паркомест будет трудно продавать блюда.
Свежие блюда, если их не купят до вечера, в тот же день придется просто выбросить. 83 человека, которые работают в этом магазине, остались без работы, а их семьи – без средств к существованию,
– говорится в сообщении.
Что сказал Кличко
Напомним, что Виталий Кличко прокомментировал инцидент, который произошел 11 августа возле кулинарного дома. Мэр заявил, что на "Ибис" постоянно жалуются, и обратился в полицию, чтобы дело избиения инспектора по парковке расследовали оперативно.
Кличко также обнародовал видео конфликта – это запись с грудной камеры инспектора. На кадрах директор "Ибиса" Ромас Грунскис вместе с охранниками набросились на инспектора. Обе стороны конфликта использовали газовые баллончики.
Нападение на инспектора по парковке: видео
Что рассказали в"Ибисе"
Видео в "Ибисе" и обвинения в нападении на инспектора не комментируют. В компании обвиняют инспекторов в неприемлемом поведении.
Вот что рассказали в "Ибисе":
Также в "Ибисе" говорят, что запрет на парковку отпугивает их клиентов, и особенно людей с ограниченными возможностями. Мол, штрафуют даже их.
- Напомним, что полиция открыла 2 дела по одной статье – "умышленное нанесение легких телесных повреждений". Вероятно, что правоохранители рассматривают 2 версии – нападение на Грунскиса и нападение Грунскиса на инспектора.
- Представители заведения призвали городского главу Виталия Кличко "обратить внимание на вопиющий случай произвола, которым за его спиной занимаются некоторые чиновники КГГА", не конкретизируя.