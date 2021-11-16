Історія хлопця, який жив під деревом у Києві, отримала щасливе продовження

Бездомному хлопцеві, який ночував просто неба на бульварі Вацлава Гавела у Києві, зроблять новий паспорт. Крім того, тепер він матиме дах над головою.

Соціальні працівники зазначили, що після розголосу швидко встановили особу юнака й дізналися, що в нього немає реєстрації. Цю проблему вдалося оперативно вирішити.

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Тепер молодик матиме новий паспорт та дах над головою / Фото з фейсбуку Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Бездомний зустріне зиму в теплі

Виявилося, що чоловік справді працює охоронником у торговельному центрі. Однак в нього немає ніяких документів. Після отримання нового паспорту молодика тимчасово зареєструють в Центрі обліку бездомних громадян.

Крім того, йому нададуть житло в готелі при Будинку соціального піклування. Юнак мешкатиме на вулиці Суздальській, 4/6.

Текст публікації Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації:

Працівниками Управління соціального захисту населення Солом'янського району встановлено особу без реєстрації в місті Києві, яка перебуває на бульварі Вацлава Гавела і фото якої поширюється мережею "Фейсбук".

На сьогодні чоловік і справді працює охоронником в торговому центрі. Наразі вирішується питання виготовлення нового паспорту для тимчасової реєстрації в Центрі обліку бездомних громадян та поселення в готель при Будинку соціального піклування, за адресою: вулиця Суздальська, 4/6.