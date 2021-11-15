У мережі кажуть, що соціальні служби до бездомного не приходили й поміч не пропонували. Про це повідомили 15 листопада.

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Дуже соромився

У мережі опублікували фото молодика, який лежить на землі на матраці. Він накрився кількома ковдрами і, очевидно, мерзне.

Люди почали хвилюватися за хлопця й почали читати точну адресу, де він живе. Згодом користувачка мережі Євгенія повідомила, що хлопця забрали.

Жінка зазначила, що йому важко говорити про своє становище та навіть почувається соромно. Проте хлопець дуже зрадів, коли йому захотіли допомогти.

Схожий випадок у Запоріжжі