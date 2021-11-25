Кабмін виділив 200 мільйонів на добудову нового терміналу в "Борисполі"

Представники Уряду вирішили спрямувати 0.2 мільярда гривень на реалізацію проєкту нового терміналу в міжнародному аеропорті "Бориспіль". Коли саме мають завершити будівництво, наразі невідомо.

Члени Кабінету міністрів затвердили документ, який описує порядок використання виділених з бюджету коштів для поповнення капіталу "Борисполя". Йдеться про виділення 200 мільйонів гривень на будівництво термінального комплексу на вулиці Київський шлях 2/1-а.

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Згідно з пояснювальною запискою, поява нового терміналу дозволить аеропорту збільшити пасажиропотік та підвищити рівень обслуговування.

Добудовуватимуть новий комплекс при наявності трьох закритих

Про добудову якого саме терміналу йдеться в документі, наразі невідомо. Втім, у Борисполі наразі функціонують 3 з 6 повністю побудованих терміналів.

Термінал D є основним, а у F направляють рейси лоукостів та чартери. При цьому комплекс F фактично стоїть напівпорожнім через не дуже велику кількість польотів та пасажирів.

Третім терміналом, який працює, є вантажний.

Крім того, у "Борисполі" існують термінали A, B та C. Їх закрити та законсервували у 2011, 2014 та 2012 роках відповідно.

Обслуговуватиме офіційні делегації

Додаткові 200 мільйонів Кабмін виділив на добудову комплексу "Зал офіційних делегацій". Роботи з реалізації цього проєкту вели до Євро-2012. Втім, будівництво перетворилося у довгобуд. Як саме цей термінал зможе підвищити пасажиропотік "Борисполя", у пояснювальній записці не сказано.