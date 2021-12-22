На Караваєвих Дачах чоловік потрапив під міську електричку і загинув

У Києві на Караваєвих Дачах міська електричка на смерть збила молодого чоловіка. Про трагедію повідомили вранці 22 грудня.

Загиблому було 32 роки. Він помер на місці пригоди, не дочекавшись приїзду швидої допомоги. Травми були настільки важкими, що медики лише констатували смерть.

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Йшов коліями і не реагував на сигнали

Машиніст розповів, що молодик йшов у напрямку Караваєвих Дач.

Йому почали сигналити, але він ніяк на це не реагував.

Після цього потяг почав гальмувати, але зіткнення уникнути все ж не вдалося.

Наразі поліція встановлює особу загиблого та обставини його трагічної смерті.



Чоловік помер, не дочекавшись приїзду швидкої / Фото Magnolia TV

Моторошна аварія з потягом на Дарниці

На Дарниці 19 грудня маневровий тепловоз протаранив Daewoo Lanos, який не пропустив його. В результаті водій легковика не зазнав травм, а його пасажирок довелося ушпиталити. Це мати та дівчинка-підліток.

На Караваєвих Дачах міська електричка збила чоловіка: відео – Увага! Кадри 18+, не для вразливих

Текст публікації Magnolia TV:

Неподалік Караваєвих Дач у Києві міська електричка збила людину. Як розповів машиніст, чоловік йшов по коліях і не звертав увагу на сигнал потяга. Вчасно зупинити багатотонний склад не вийшло. Потерпілий загинув на місці до приїзду лікарів.