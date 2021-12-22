Загиблому було 32 роки. Він помер на місці пригоди, не дочекавшись приїзду швидої допомоги. Травми були настільки важкими, що медики лише констатували смерть.

До теми Сидів на коліях з ліхтариком: на Сирці електричка збила чоловіка

Йшов коліями і не реагував на сигнали

Машиніст розповів, що молодик йшов у напрямку Караваєвих Дач.

Йому почали сигналити, але він ніяк на це не реагував.

Після цього потяг почав гальмувати, але зіткнення уникнути все ж не вдалося.

Наразі поліція встановлює особу загиблого та обставини його трагічної смерті.



Чоловік помер, не дочекавшись приїзду швидкої / Фото Magnolia TV

Моторошна аварія з потягом на Дарниці

На Дарниці 19 грудня маневровий тепловоз протаранив Daewoo Lanos, який не пропустив його. В результаті водій легковика не зазнав травм, а його пасажирок довелося ушпиталити. Це мати та дівчинка-підліток.

На Караваєвих Дачах міська електричка збила чоловіка: відео – Увага! Кадри 18+, не для вразливих

Текст публікації Magnolia TV:

Неподалік Караваєвих Дач у Києві міська електричка збила людину. Як розповів машиніст, чоловік йшов по коліях і не звертав увагу на сигнал потяга. Вчасно зупинити багатотонний склад не вийшло. Потерпілий загинув на місці до приїзду лікарів.