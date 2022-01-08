Киян попередили про сильний снігопад: в'їзд вантажівок заборонять

Із ночі на 9 січня й упродовж наступної доби у Києві прогнозують сильний снігопад. У КМДА заявили про тимчасову заборону проїзду вантажівок столицею.

За інформацією Українського гідрометцентру, в неділю зранку Київ засипле мокрим снігом. Очікується налипання мокрого снігу до 10 сантиметрів.

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Снігопад у Києві

З огляду на можливий снігопад, столична снігоприбиральна техніка працюватиме з 7:00 до 10:00. У цей період часу 9 січня до Києва заборонять в'їжджати великогабаритному транспорту.

У такий спосіб київська влада сподівається мінімізувати затори на дорогах. Окрім цього, ніщо не має заважати роботі спецтранспорту.

Довідка. У розпорядженні комунальної корпорації "Київавтодор" є 428 одиниць основної та 128 одиниць додаткової техніки для боротьби з наслідками негоди.

Протиожеледними засобами у Києві оброблятимуть:

дороги;

мости;

тротуари.

Водіїв приватних автомобілів просять також їх не використовувати за можливості, не паркувати на узбіччях і в заборонених місцях. У разі перешкоджання роботі спецтехніки, авто евакуюють.

Зимова негода в Україні

Масштабний снігопад накрив багато міст України 28 грудня. У зв'язку з постійними опадами, у низці населених пунктів настав транспортний колапс.

Відомо, що в Дніпрі, Миколаєві, Одесі, Чернівцях, Херсоні, Києві та у Запорізькій області утворилися величезні затори. В аеропортах не могли приземлитися літаки.



Рятувальники допомогли медикам / Фото ДСНС

Особливо сильно сніжило в Дніпрі. Про це свідчать численні фото зимової казки, яка суттєво ускладнила життя місцевим водіям.



Через снігопад у Дніпрі стався транспортний колапс / Фото "Інформатора"

На вулицях міста працювало 16 бригад дорожників. Водіїв просили надавати перевагу в русі комунальній техніці.