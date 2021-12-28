За вихідні 25 – 26 грудня через хуртовини постраждали щонайменше 10 людей, двоє з них отримали важкі ушкодження. На дорогах утворились кілометрові затори.

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В Японії сильні снігопади

За добу 27 грудня у Хіконе в префектурі Сіга випало 68 сантиметрів снігу, а в Асаго в префектурі Хього – 71 сантиметр. У ще двох регіонах випало 70 та 55 сантиметрів снігу за добу.



В Японії тиждень триває сильний снігопад / Фото Japantimes

При цьому найбільший рівень снігу зафіксували в Аоморі – 200 сантиметрів. Також сильні снігопади спостерігають у містах Кіото, Нагоя та Хіросіма.

Японію накрили сильні снігопади: дивіться відео

У деяких частинах центральної Японії довелось скасувати залізничні рейси. Понад 3,2 тисячі будинків залишились без електропостачання.

Сильний снігопад та ожеледиця на дорогах можуть тривати аж до 29 грудня. Подекуди прогнозують сильні пориви вітру, через які можуть виникнути вкрай нестабільні атмосферні умови.

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