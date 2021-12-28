За выходные 25 – 26 декабря из-за метели пострадали по меньшей мере 10 человек, двое из них получили тяжелые повреждения. На дорогах образовались километровые пробки.
К теме Олимпийские игры под угрозой: на Токио надвигается мощный тайфун
В Японии сильные снегопады
За сутки 27 декабря в Хиконе в префектуре Сига выпало 68 сантиметров снега, а в Асаго в префектуре Хего – 71 сантиметр. В еще двух регионах выпало 70 и 55 сантиметров снега за сутки.
В Японии неделю продолжается сильный снегопад / Фото Japantimes
При этом наибольший уровень снега зафиксировали в Аомори – 200 сантиметров. Также сильные снегопады наблюдают в городах Киото, Нагоя и Хиросима.
Японию накрыли сильные снегопады: смотрите видео
В некоторых частях Центральной Японии пришлось отменить железнодорожные рейсы. Более 3,2 тысячи домов остались без электроснабжения.
Сильный снегопад и гололедица на дорогах могут продолжаться вплоть до 29 декабря. Местами прогнозируют сильные порывы ветра, из-за которых могут возникнуть крайне нестабильные атмосферные условия.
В течение недели в Японии сильные снегопады: смотрите видео
Снегопад в Японии в прошлом году: что известно
- Напомним, что в Японии такие сильные снегопады зафиксировали и в декабре 2020 года.
- Тогда в стране пришлось отменить более 140 авиарейсов.
- За сутки в Гумме и Ниигате выпало почти 1,2 метра снега.