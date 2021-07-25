По данным метеорологов, тайфун несет с собой мощные дожди, высокие волны и шквальный ветер.

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Что известно о тайфун

По состоянию на утро 25 июля Непартак находится в районе островов Бонин (также известных как Огасавара), расположенных к югу от Японии в Тихом океане. Сейчас скорость ветра составляет 20 метров в секунду, однако, чем ближе Непартак будет подходить к Токио, тем больше скорость ветра.

Ожидается, что тайфун пройдет мимо Токио уже в понедельник или вторник, 26 – 27 июля. Он принесет 6 – 8 метровые волны и значительное количество осадков.



Траектория движения тайфуна / Фото NHK

Перенесут ли Олимпийские игры

Оргкомитет Олимпиады-2020 подчеркнул, что внимательно следит за перемещением тайфуна. Чтобы предотвратить срыв Олимпийских игр, организаторы перенесли соревнования по гребле. Обновленный график смотрите здесь.

В отличие от землетрясения, мы можем предугадать путь тайфуна, чтобы мы могли строить планы. Изменение графика не редкое событие, и мы понимаем бремя, которое будет иметь влияние на спортсменов,

– пояснила пресс-секретарь оргкомитета "Токио 2020" Такая Маса.

Интересно! Тайфун Непартак стал восьмым тайфуном, который сформировался в Тихом океане в 2021 году.

Остров Огасавара, где сейчас бушует тайфун: карта