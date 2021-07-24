Через несколько дней после наводнений в районах катастрофы снова сильные осадки. Кроме того, погода может ухудшиться еще больше.
Ранее В Германии пострадавшие от наводнения регионы готовятся к новой серии разрушительных осадков
Готовят эвакуацию
Из-за ливней населению наиболее пострадавших населенных пунктов предложат эвакуацию. Жителям Шульди, Инзула, Дюмпельфельда и Бад-Нойенара предоставят автобусы.
Есть проблема с канализацией
Власти успокаивают, что ожидают не такие сильные дожди, как на прошлой неделе. Однако ситуация все равно сложная, поскольку есть проблема с канализационной системой.
Обратите внимание! По состоянию на 24 июля число жертв разрушительного наводнения увеличилось до 179 человек.
Непогода в Германии: главное
- Недавно мощные ливни накрыли Западную Европу и привели к масштабным наводнениям. Германия была одной из стран, пострадавших больше всего.
- Особенно сложная ситуация была на землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия.
- Паводки разрушили десятки домов и затопили улицы городов, нарушили работу железнодорожного и общественного транспорта.
- Сотни тысяч домов остались без света.
- Убытки от непогоды оценивают в миллиарды евро.
Наводнения в Германии и Бельгии, смотрите видео: