Так, через кілька днів після повеней у районах катастрофи знову сильні опади. Крім того, погода може погіршитись ще більше.
Раніше У Німеччині постраждалі від повені регіони готуються до нової серії руйнівних опадів
Готують евакуацію
Через зливи населенню найбільш постраждалих населених пунктів запропонують евакуацію. Жителям Шульди, Інзула, Дюмпельфельда і Бад-Нойенара нададуть автобуси.
Є проблема з каналізацією
Влада заспокоює, що очікують не такі сильні дощі, як минулого тижня. Проте ситуація все одно складна, оскільки є проблема з каналізаційною системою.
Зверніть увагу! Станом на 24 липня кількість жертв руйнівної повені збільшилася до 179 осіб.
Негода у Німеччині: головне
- Нещодавно потужні зливи накрили Західну Європу та призвели до масштабних повеней. Німеччина була однією з країн, що постраждали найбільше.
- Особливо складна ситуація була на землях Рейнланд-Пфальц та Північний Рейн-Вестфалія.
- Паводки зруйнували десятки будинків та затопили вулиці міст, порушили роботу залізничного та громадського транспорту.
- Сотні тисяч будинків залишились без світла.
- Збитки від негоди оцінюють у мільярди євро.
Повені у Німеччині та Бельгії, дивіться відео: