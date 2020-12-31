В Японии бушует сильный снегопад: какие последствия непогоды
В Японии северные регионы накрыл сильный снегопад. В частности, из-за непогоды произошли изменения в авиасообщении.
В целом нарушения в расписании касаются сообщений между крупными городами. Об этом сообщает БЕЛТА.
Читайте также Интересное и нестандартное празднование Нового года: какие традиции можно одолжить в других странах
Речь идет о Токио, Осаке и северных префектурах. Сейчас в Японии уже отменили более 140 внутренних авиарейсов. Также по некоторым данным, на одной из магистралей острова Кюсю перекрыли движение.
Синоптики прогнозируют, что непогода будет бушевать в стране еще в течение нескольких дней.
К теме Япония закрыла границу из-за мутировавшего штамма COVID-19
Сильный снегопад в Японии: что известно
- В Японии в декабре 2020 года несколько префектур засыпало снегом. В частности, в Гумме и Ниигате за сутки выпало почти 1,2 метра снега.
- Впоследствии в некоторых регионах страны из-за непогоды обесточило более 10 тысяч домов.
- Снегопад вызвал и пробки на дорогах. По данным полиции, они достигали более 16 километров.
Поделиться новостью