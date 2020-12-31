В Японии северные регионы накрыл сильный снегопад. В частности, из-за непогоды произошли изменения в авиасообщении.

В целом нарушения в расписании касаются сообщений между крупными городами. Об этом сообщает БЕЛТА.

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Речь идет о Токио, Осаке и северных префектурах. Сейчас в Японии уже отменили более 140 внутренних авиарейсов. Также по некоторым данным, на одной из магистралей острова Кюсю перекрыли движение.

Синоптики прогнозируют, что непогода будет бушевать в стране еще в течение нескольких дней.

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