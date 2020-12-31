У Японії вирує сильний снігопад: якими є наслідки негоди
У Японії північні регіони накрив сильний снігопад. Зокрема, через негоду відбулися зміни в авіасполученні.
Загалом порушення в розкладі стосуються сполучень між великими містами. Про це повідомляє БЕЛТА.
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Мовиться про Токіо, Осаку та північні префектури. Наразі в Японії вже скасували понад 140 внутрішніх авіарейсів. Також за деякими даними, на одній з магістралей острова Кюсю перекрили рух.
Синоптики прогнозують, що негода вируватиме в країні ще протягом кількох днів.
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Сильний снігопад в Японії: що відомо
- У Японії в грудні 2020 року кілька префектур засипало снігом. Зокрема, у Ґуммі і Ніїґаті за добу випало майже 1,2 метра снігу.
- Згодом у деяких регіонах країни через негоду знеструмило більше ніж 10 тисяч будинків.
- Снігопад спричинив й затори на дорогах. За даними поліції, вони сягали понад 16 кілометрів.
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