У Японії північні регіони накрив сильний снігопад. Зокрема, через негоду відбулися зміни в авіасполученні.

Загалом порушення в розкладі стосуються сполучень між великими містами. Про це повідомляє БЕЛТА.

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Мовиться про Токіо, Осаку та північні префектури. Наразі в Японії вже скасували понад 140 внутрішніх авіарейсів. Також за деякими даними, на одній з магістралей острова Кюсю перекрили рух.

Синоптики прогнозують, що негода вируватиме в країні ще протягом кількох днів.

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