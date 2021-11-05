Киян попередили про зміну маршрутів транспорту на вихідні: повний перелік
5 листопада 2021 , 23:01Читать новость на русском
Жителів столиці попередили, що на вихідних 6 та 7 листопада у місті змінять маршрути кількох автобусів та тролейбусів.
Це пов'язано із проведенням продовольчих ярмарків на вулицях Миколи Закревського, Кубанської України, Голосіївській, Йорданській і Татарській. Зміненими маршрутами транспорт курсуватиме від початку заходів і приблизно до 18:00.
Важливо У Києві стався збій у русі громадського транспорту, чиновники ввели оперативне положення
Як організують рух
Автобус №33
- По трасі: вулиця Кіото – вулиця Кубанської України – проспект Лісовий – вулиця Космонавта Волкова до вулиці Кубанської України – вулиця Космонавта Волкова – проспект Лісовий – вулиця Мілютенка – вулиця Кіото.
Автобус №39
- У напрямку вулиці Ракетної по трасі: проспект Голосіївський – проспект Науки – вулиця Лисогірська – вулиця Ракетна (селище Жовтневе), у зворотному напрямку за чинним маршрутом.
Автобус №63
- Від станції метро "Червоний Хутір" до вулиці Кубанської України.
Автобус №81
- По трасі: вулиця Кіото – вулиця Мілютенка – проспект Лісовий – вулиця Космонавта Волкова до вулиці Кубанської України – вулиця Космонавта Волкова – проспект Лісовий – вулиця Кубанської України – вулиця Кіото.
Автобус №101
- Від метро "Почайна" до проспекту Володимира Маяковського за чинним маршрутом, далі – вулиця Теодора Драйзера – вулиця Миколи Закревського, далі – як зазвичай.
Тролейбус №34
- По трасі: метро "Мінська" – вулиця Маршала Тимошенка – проспект Героїв Сталінграда – проспект Степана Бандери.
Автобус №31
- Від метро "Політехнічний інститут" до вулиці Багговутівської за актуальним маршрутом, далі – вулиця Отто Шмідта – вулиця Татарська – вулиця Нагірна, далі – за традиційним маршрутом.
У КМДА підрахували, скільки кияни наїздили за жовтень
У КМДА оприлюднили статистику використання е-квитків у столиці в жовтні. Виявилося, що за минулий місяць містяни використали їх 25 мільйонів разів. У такий спосіб сплачували кожну четверту поїздку.