Киян попередили про зміну маршрутів транспорту на вихідні: повний перелік

Жителів столиці попередили, що на вихідних 6 та 7 листопада у місті змінять маршрути кількох автобусів та тролейбусів.

Це пов'язано із проведенням продовольчих ярмарків на вулицях Миколи Закревського, Кубанської України, Голосіївській, Йорданській і Татарській. Зміненими маршрутами транспорт курсуватиме від початку заходів і приблизно до 18:00.

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Як організують рух

Автобус №33

По трасі: вулиця Кіото – вулиця Кубанської України – проспект Лісовий – вулиця Космонавта Волкова до вулиці Кубанської України – вулиця Космонавта Волкова – проспект Лісовий – вулиця Мілютенка – вулиця Кіото.

Автобус №39

У напрямку вулиці Ракетної по трасі: проспект Голосіївський – проспект Науки – вулиця Лисогірська – вулиця Ракетна (селище Жовтневе), у зворотному напрямку за чинним маршрутом.

Автобус №63

Від станції метро "Червоний Хутір" до вулиці Кубанської України.

Автобус №81

По трасі: вулиця Кіото – вулиця Мілютенка – проспект Лісовий – вулиця Космонавта Волкова до вулиці Кубанської України – вулиця Космонавта Волкова – проспект Лісовий – вулиця Кубанської України – вулиця Кіото.

Автобус №101

Від метро "Почайна" до проспекту Володимира Маяковського за чинним маршрутом, далі – вулиця Теодора Драйзера – вулиця Миколи Закревського, далі – як зазвичай.

Тролейбус №34

По трасі: метро "Мінська" – вулиця Маршала Тимошенка – проспект Героїв Сталінграда – проспект Степана Бандери.

Автобус №31

Від метро "Політехнічний інститут" до вулиці Багговутівської за актуальним маршрутом, далі – вулиця Отто Шмідта – вулиця Татарська – вулиця Нагірна, далі – за традиційним маршрутом.

У КМДА підрахували, скільки кияни наїздили за жовтень

У КМДА оприлюднили статистику використання е-квитків у столиці в жовтні. Виявилося, що за минулий місяць містяни використали їх 25 мільйонів разів. У такий спосіб сплачували кожну четверту поїздку.