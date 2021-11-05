Это связано с проведением продовольственных ярмарок на улицах Николая Закревского, Кубанской Украины, Голосеевской, Иорданской и Татарской. По измененным маршрутам транспорт будет курсировать с начала мероприятий и примерно до 18:00.

Важно В Киеве сбой в движении общественного транспорта, чиновники ввели оперативное положение

Как организуют движение

Автобус № 33

По трассе: улица Киото – улица Кубанской Украины – проспект Лесной – улица Космонавта Волкова до улицы Кубанской Украины – улица Космонавта Волкова – проспект Лесной – улица Милютенко – улица Киото.

Автобус № 39

В направлении улицы Ракетной по трассе: проспект Голосеевский – проспект Науки – улица Лысогорская – улица Ракетная (поселок Октябрьский), в обратном направлении по действующему маршруту.

Автобус № 63

От станции метро "Червоный Хутор" до улицы Кубанской Украины.

Автобус № 81

По трассе: улица Киото – улица Милютенко – проспект Лесной – улица Космонавта Волкова до улицы Кубанской Украины – улица Космонавта Волкова – проспект Лесной – улица Кубанской Украины – улица Киото.

Автобус № 101

От метро "Почайна" до проспекта Владимира Маяковского по действующему маршруту, далее – улица Теодора Драйзера – улица Николая Закревского, далее – как обычно.

Троллейбус № 34

По трассе: метро "Минская" – улица Маршала Тимошенко – проспект Героев Сталинграда – проспект Степана Бандеры.

Автобус № 31

От метро "Политехнический институт" до улицы Багговутовской по актуальному маршруту, далее – улица Отто Шмидта – улица Татарская – улица Нагорная, далее – по традиционному маршруту.

В КГГА подсчитали, сколько киевляне наездили за октябрь

В КГГА обнародовали статистику использования е-билетов в столице в октябре. Оказалось, что за прошлый месяц горожане использовали их 25 миллионов раз. Таким образом платили каждую четвертую поездку.