По словам руководителя департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Олега Половинко, в октябре в транспорте столицы использовали 25 миллионов электронных билетов. При этом сгенерировано в октябре было лишь 6,5 миллиона QR-билетов, 1,5 миллиона из них – в приложении "Киев цифровой".

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Фактически каждый четвертый е-билет генерируется в приложении столицы.

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Наземным транспортом в октябре воспользовались 8 650 875 раз.

В метро ездили вдвое чаще – 16 957 472 раза.

Как в трамваях, троллейбусах и автобусах, так и в подземке жители столицы отдают предпочтение оплате транспортными картами.

В первый день пребывания Киева в красной зоне метрополитеном воспользовались на 26% меньше раз, чем в октябре, когда ограничений не было. Наземным транспортом проехали на 28% пассажиров меньше, чем за прошлый период предыдущего месяца.

Вообще, как показывает статистика техподдержки, е-билеты становятся для киевлян все проще и более привычными. В октябре мы получили на 15% меньше обращений по сравнению с прошлым месяцем. Совсем скоро мы презентуем новый релиз городского приложения "Киев Цифровой". Слышим фидбек и совершенствуемся ради вашего комфорта,

– отметил чиновник.

От использования бумажных билетов в транспорте Киев отказался в августе 2021. С того времени город перешел полностью на пользование приложением или пластиковыми транспортными картами.