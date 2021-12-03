Киян та жителів області попередили про сильний снігопад: коли чекати

У Києві та Київській області після обіду 3 грудня почнеться сильний снігопад з дощем. Через це на дорогах виникне ожеледиця.

Температура повітря вдень триматиметься на рівні 4 – 6 градусів тепла, а вночі знизиться до 0 – 2 градусів тепла.

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На Київщині засніжить раніше

Синоптики попередили, що мокрий сніг з дощем спершу почнеться на Київщині – о 14:00, а столиці дістанеться на годину пізніше. Припиняться опади о 19:00. У місті буде хмарно з проясненннями, а швидкість вітру досягатиме 7 – 12 метрів за секунду.



У Києві та області очікується сильний снігопад / Карта Укргідрометцентру

Як вберегтися від травм через ожеледицю

Через погіршення погодних умов на сайті Київміськради вирішили нагадати киянам про основні правила безпеки під час ожеледиці. Вони допоможуть уникнути травмувань як пішоходам, так і водіям.

Пам'ятка для тих, хто за кермом

Слід не перевищувати дозволену швидкість, зберігати дистанцію та не ризикувати із небезпечними маневрами на слизькій дорозі.

Треба знижувати швидкість до мінімуму перед переходами та дитячими установами.

Не можна забувати про габаритні вогні чи протитуманні фари.

Заборонено їздити із літніми шинами.

Не можна залишати авто на тротуарах, оскільки їх забере евакуатор.

Як захиститися пішоходам

Ходити не поспішаючи, із трохи розслабленими та зігнутими у колінах ногами. При цьому ступати краще на всю підошву.

Не тримати руки в кишенях, аби зменшити ризик падіння і таких серйозних травм, як переломи та струс мозку. Для кращої рівноваги руками навпаки слід розмахувати у такт ходьбі.

Коли відчуваєте, що втрачаєте рівновагу, різко присядьте.

Пильність не варто втрачати навіть на тротуарі, адже туди також може занести авто. Так само варто бути уважним і обережним на проїжджій частині й переходити її лише у визначених місцях.

Гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4 – 5 разів.