Температура воздуха днем будет держаться на уровне 4 – 6 градусов тепла, а ночью снизится до 0 – 2 градусов тепла.
Актуально Запад Украины притрусило снегом: сказочный фоторепортаж
На Киевщине заснежит раньше
Синоптики предупредили, что мокрый снег с дождем сначала начнется на Киевщине – в 14:00, а в столицу доберется на час позже. Прекратятся осадки в 19:00. В городе будет облачно с прояснениями, а скорость ветра будет достигать 7 – 12 метров в секунду.
В Киеве и области ожидается сильный снегопад / Карта Укргидрометцентра
Как уберечься от травм из-за гололеда
Из-за ухудшения погодных условий на сайте Киевгорсовета решили напомнить киевлянам об основных правилах безопасности во время гололеда. Они помогут избежать травм как пешеходам, так и водителям.
Памятка для тех, кто за рулем
- Следует не превышать разрешенную скорость, сохранять дистанцию и не рисковать с опасными маневрами на скользкой дороге.
- Надо снижать скорость до минимума перед переходами и детскими учреждениями.
- Нельзя забывать о габаритных огнях или противотуманных фарах.
- Запрещено ездить с летними шинами.
- Нельзя оставлять авто на тротуарах, поскольку их заберет эвакуатор.
Как защититься пешеходам
- Ходить не спеша, с немного расслабленными и согнутыми в коленях ногами. При этом ступать лучше на всю подошву.
- Не держать руки в карманах, чтобы уменьшить риск падения и таких серьезных травм, как переломы и сотрясение мозга. Для лучшего равновесия руками наоборот следует размахивать в такт ходьбе.
- Когда чувствуете, что теряете равновесие, резко присядьте.
- Бдительность не стоит терять даже на тротуаре, ведь туда также может занести авто. Так же стоит быть внимательным и осторожным на проезжей части и переходить ее только в определенных местах.