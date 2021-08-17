Киянам почали масово підкидати антивакцинаторські листівки: фото

Прихильники антинаукових теорій заколоту пішли в атаку на мешканців київської Троєщини. Адепти відмови від вакцин почали активно розповсюджувати листівки зі шкідливим змістом серед громадян.

У листівках зловмисники вказали видуману та нічим не доведену інформацію про те, що вакцини є нібито частиною плану загарбників землі по знищенню людства. Крім того, антивакцинатори зазначили, що щеплення "вбивають".

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Яким був тираж цієї шкідливої продукції, невідомо. Втім, цілком ймовірно, що деякі з не освічених громадян можуть відмовитися від вакцинації через подібні нісенітниці.

Злочин без юридичних наслідків

У листівках антивакцинатори вказали, що "чіпи проникають у ДНК", хоча спростувати це можна, просто відкривши підручник з біології за 10 клас. Там сказано, що РНК та ДНК – зовсім різні речі. При цьому матричні РНК, які містять вакцини від Moderna та Pfizer жодним чином не можуть дістатися до кліток з ДНК, оскільки фізично не потрапляють до ядра клітини.

Натомість мРНК з вакцин передають клітинам інформацію-інструкцію про те, як треба діяти при зустрічі з COVID-19. І це є дуже дієвим способом запобігти захворюванню та припинити пандемію.

Інші дозволені для використання у цивілізованому світі вакцини діють зовсім інакше, однак вони також не містять чіпів та якихось речовин, що здатні загрожувати життю людини.



Антивакцинатори атакують / Фото "Київ без цензури"

Діяльність прихильників теорії відмови від вакцин Україна вже відчула на собі не тільки під час пандемії коронавірусної хвороби. Внаслідок діяльності відомих блогерів та деяких лікарів, які розповсюджували антинаукову інформацію, у нашій країні сталися серйозні спалахи кору та дифтерії. Цих хвороб могло б взагалі не бути у світі ще наприкінці XIX сторіччя, якби не масштабні антивакцинаторські настрої.

В Україні немає жодних юридичних наслідків для блогерів-антивакцинаторів, хоча від їх діяльності гинуть люди. Тому активісти називають роботу цих зловмисників злочинною. Але притягнути їх до відповідальності за вчинки довірливих підписників неможливо.

Експерти зазначають, що окрім відсутності покарань для антивакцинаторів, їх успішна діяльність в Україні пов'язана з недовірою громадян до влади, низькою якістю освіти, а також з провалом вакцинаторської кампанії від МОЗ.