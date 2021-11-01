Киянам відповіли, чи потрібен тест на COVID-19 для вакцинації у ТРЦ

Для того, аби зробити щеплення проти коронавірусу в торговельно-розважальних центрах, киянам не потрібно робити ПЛР-тест.

Крім того, охочим вакцинуватися не треба показувати на вході ІФА-тести і будь-які документи, як-от довідку про одужання від COVID-19.

Актуально Українці застрягли у чергах на вакцинацію від COVID-19

Як потрапити у пункти вакцинації в торговельних комплексах

На вході відвідувачі просто мають сказати охороні, що йдуть на вакцинацію.

Крім того, деякі такі центри вакцинації мають окремі входи.

У чергах можна не стояти

У 392 центрах вакцинації люди мають змогу не стояти у живій черзі, а записатися в електронну заздалегідь. Зробити це можна через систему Helsi.



Перелік привілеїв, які мають вакциновані українці / Інфографіка 24 каналу

Як кияни штурмували центри вакцинації перед потраплянням в червону зону

За три дні до запровадження у столиці червоної зони жителі столиці масово пішли до пунктів щеплень, аби уникнути обмежень з 1 листопада. Так, 29 жовтня величезні натовпи помітили на Мінському масиві та в різноманітних торгівельних центрах.

А 30 жовтня охочі зробити щеплення влаштували справжній штурм Міжнародного виставкового центру. Люди годинами стояли у чергах, а згодом дійшло навіть до бійок.