Кияни масово пірнули в ополонки на Водохреще: яскраві фото екстремальних купань у Гідропарку

Православні християни східного обряду 19 січня відзначають Водохреще. З цієї нагоди багато киян прийшли на міські пляжі, аби скупатися у крижаній воді.

Найбільший ажіотаж спостерігався у Гідропарку. Там комунальники розчистили берег від льоду, щоб охочі пірнути в ополонку могли без перешкод зайти в Дніпро.

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Загалом у столиці облаштували 15 локацій для зимових купань. На них з 9:00 до 18:00 чергуватимуть медики та рятувальники, аби екстремальна розвага була безпечною. Крім того, біля водойм встановили кабінки для переодягання.



Чимало охочих киян прийшли в Гідропарк, аби скупатися в крижаній воді / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Біля водойм чергують медики та рятувальники / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Люди йшли до Дніпра із самого ранку / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Кияни вишикувалися в черги, аби пірнути в ополонку в день Водохреща / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



У крижану воду пірнали як чоловіки, так і жінки / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Мороз не злякав киян, які вирішили покупатися у січні / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



На березі любителів екстремальних купань чекали групи підтримки / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Вранці у Гідропарку кияни активно святкували Водохреща, купаючись у Дніпрі / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Попри холоднечу, люди все одно йшли у воду / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Аби в річку було безпечно заходити, берег розчистили від криги / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Загартовані кияни охоче позували перед камерами журналістів / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Традиційні купання в Гідропарку на Водохреще / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



На березі до любителів екстриму була прикута вся увага / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Кияни занурюються у крижану купіль / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Воду біля берега також очистили від крижин / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Пляж Гідропарку підготували до святкування Водохреща заздалегідь / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Де ще можуть скупатися кияни

Окрім Гідропарку, охочі зануритися в ополонку на Водохреще можуть також відвідати Оболонську набережну, парк "Феофанія", озеро "Тельбін", Дніпровську набережну, Голосіївський парк та центр розваг "Х-парк".

Крім того, влада міста підготувала ще низку безпечних локацій у Дніпровському, Оболонському та Деснянському районах столиці.

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