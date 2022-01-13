Кияни обурилися через замерзлі ліфти надземних переходів

Ліфти, які встановили на надземному переході у Києві для людей з особливими потребами, літніх людей та батьків з колясками, виявилися непрацюючими на морозі. На це поскаржилися мешканці Борщагівки, які змушені терпіти незручності.

За словами місцевих мешканців, надземний перехід над проспектом Любомира Гузара та Леся Курбаса є єдиним у районі, де маломобільні громадяни можуть перейти дорогу. Однак у холодну пору ліфти у переходах не працюють.

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Комунальники кажуть, що робоча температура для ліфтів – від +5 до +40 градусів, однак для зручності людей у них встановили систему підігріву, яка знизила мінімальну температуру до -5 градусів.

Жахливі незручності вже другий рік



Маломобільним громадянам доводиться долати чимало сходів / Фото "Цар-пандус"

Як кажуть кияни, які живуть на Борщагівці, ліфти було встановлено у 2020-му. Тоді взимку вони також не працювали.

У грудні 2021, як тільки трапилися заморозки, маломобільні особи одразу відчули незручності. Для того, аби безпечно перейти через дорогу, їм доводиться рухатися сходами пішки. Для людей з дітьми, пенсіонерів та людей з обмеженими можливостями ця проблема є критичною.

Після початку 2022 ліфти короткий час працювали, однак як тільки температура повітря опустилася нижче робочої, ліфти знову вимкнули.

Звернути увагу суспільства та посадовців на цю проблему вирішили активісти спільноти "Цар-пандус".

Минулого місяця ліфти не працювали 7 днів. У нас два питання: чим потрібно думати встановлюючи ліфти з такими обмеженнями в місті де зимова температура регулярно опускається нижче -5? Чи дійсно немає ліфтів які працюють у морози?

– підкреслили активісти.



На сходах немає навіть поганих пандусів / Фото "Цар-пандус"

У коментарях до запису у спільноті користувачі зазначили, що неодноразово скаржилися на гарячу лінію КМДА 1551, а також на відсутність на новому переході хоча б якихось пандусів. За словами киян, посадовці мали б подумати про те, що робити громадянам у випадку холодів.

Минулого місяця ліфти не працювали 7 днів. І вони не розуміють, невже немає ліфтів, які б працювали при великих мінусових температурах.