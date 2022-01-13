По словам местных жителей, надземный переход над проспектом Любомира Гузара и Леся Курбаса единственный в районе, где маломобильные граждане могут перейти дорогу. Однако в холодное время лифты в переходах не работают.

Смотрите также Трускавец без воды: местные власти не смогли договориться с поставщиком

Коммунальщики говорят, что рабочая температура для лифтов – от +5 до +40 градусов, однако для удобства людей в них установили систему подогрева, которая снизила минимальную температуру до -5 градусов.

Ужасные неудобства уже второй год

Маломобильным гражданам приходится преодолевать много ступенек / Фото "Царь-пандус"

Как говорят киевляне, живущие на Борщаговке, лифты были установлены в 2020 году. Тогда зимой они тоже не работали.

В декабре 2021 года, как только пришли заморозки, маломобильные лица сразу испытали неудобства. Для того чтобы безопасно перейти через дорогу, им приходится двигаться по лестнице пешком. Для людей с детьми, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями эта проблема критическая.

После начала 2022 года лифты короткое время работали, однако как только температура воздуха опустилась ниже рабочей, лифты снова выключили.

Обращать внимание общества и должностных лиц на эту проблему решили активисты сообщества "Царь-пандус".

В прошлом месяце лифты не работали 7 дней. У нас два вопроса: чем нужно думать устанавливая лифты с такими ограничениями в городе, где зимняя температура регулярно опускается ниже -5? Действительно ли нет лифтов, работающих в морозы?

– подчеркнули активисты.

На лестницах нет даже плохих пандусов / Фото "Царь-пандус"

В комментариях к записи в сообществе пользователи отметили, что неоднократно жаловались на горячую линию КГГА 1551, а также на отсутствие на новом переходе хотя бы каких-то пандусов. По словам киевлян, должностные лица должны подумать о том, что делать гражданам в случае холодов.

В прошлом месяце лифты не работали 7 дней. И они не понимают, неужели нет лифтов, которые работали бы при больших минусовых температурах.