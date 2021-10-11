Киян обурив власник Tesla, який щодня заганяє машину на газон заради зарядки

Керманич елітного електрокара кожен день заїжджає тротуаром на зелену зону прибудинкової території, аби поставити свою Tesla на зарядку. Такий вчинок чоловіка неабияк обурив мешканців Києва.

Фотографію з автівкою, від якої у вікно квартири на другому поверсі тягнеться шнур зарядки, зробив користувач Павло Скомаровський. За його словами, водій Tesla щодня паркується на газоні.

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У коментарях до публікації користувачі засудили вчинок власника електрокара.

Дивна турбота про довкілля



Водій заряджає Tesla у зеленій зоні / Фото Павла Скомаровського

Автор фотографії зазначив, що бачить Tesla на газоні біля будинку кожного ранку.

Власник електрокара паркує машину та скидає зарядний пристрій з вікна, залишаючи автівку на зарядці на ніч.



Кожен ранок на газоні біля будинку. Хіба так можна?

– обурився Скомаровський.

Більшість користувачів у коментарях до допису вказали на те, що подібне паркування є порушенням дорожнього руху. Також кияни зазначили, що електрокари мають вберегти екологію, а знищення газону в такий спосіб не є корисним для довкілля.

Втім, знайшлися й ті, хто виправдав водія. Вони вказали, що якщо газон перебуває у поганому стані, порушувати правила можна.