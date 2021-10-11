Фотографию с машиной, от которой в окно квартиры на втором этаже тянется шнур зарядки, сделал пользователь Павел Скомаровский. По его словам, водитель Tesla ежедневно паркуется на газоне.

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В комментариях к публикации пользователи осудили поступок владельца электрокара.

Странная забота об окружающей среде



Водитель заряжает Tesla в зеленой зоне / Фото Павла Скомаровского

Автор фотографии отметил, что видит Tesla на газоне возле дома каждое утро.

Владелец электрокара паркует машину и сбрасывает зарядное устройство из окна, оставляя машину на зарядке на ночь.

Каждое утро на газоне возле дома. Разве так можно?

– возмутился Скомаровский.

Большинство пользователей в комментариях к сообщению указали на то, что подобная парковка является нарушением дорожного движения. Также киевляне отметили, что электрокары должны уберечь экологию, а уничтожение газона таким образом не является полезным для окружающей среды.

Впрочем, нашлись и те, кто оправдал водителя. Они указали, что если газон находится в плохом состоянии, нарушать правила можно.