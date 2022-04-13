Кияни тепер зможуть слідкувати за станом повітря у застосунку "Київ Цифровий"

Від сьогодні, 13 квітня, мешканці столиці зможуть слідкувати за станом повітря в Києві в застосунку "Київ Цифровий". Влада доповнила сервіс даними усіх міських пунктів моніторингу якості повітря.

Таку інформацію повідомив у своєму телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко. Він зазначив, що столиця продовжує посилювати контроль за станом атмосферного повітря.

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Кличко зазначив, що внаслідок воєнних дій та обстрілів в передмістях столиці виникали пожежі, які погіршували стан повітря. Тому влада продовжує посилювати контроль за його станом.

У столиці вже працюють 5 стаціонарних комплексів європейського зразка, які ретельно досліджують якість повітря за близько 10 показниками. А невдовзі додамо і вимірювання радіаційного фону,

– розповів мер міста.

За його словами, такі пости є на лівому і правому берегах Києва. Віталій Кличко сьогодні відвідав один з таких постів на Подолі та зазначив, що його встановили ще в грудні минулого року.

Голова КМДА розповів, що цьогоріч планується встановлення ще 3 стаціонарних пункти спостереження – в Деснянському, Голосіївському та Святошинському районах.



"Також у Києві розташовані понад 40 індикативних постів моніторингу повітря, які доповнюють дані основних пунктів", – додав Кличко.

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