Кияни влаштували відчайдушну бійку за вакцини від COVID-19

В останній день перед введенням червоної зони у Києві десятки тисяч жителів столиці кинулися робити щеплення. У кожному центрі вакцинації утворилися величезні черги, в яких сталося чимало конфліктних ситуацій. Одна з них закінчилася бійкою.

Як стверджують очевидці інциденту, конфлікт, у якому брали участь чоловіки та жінки, стався через те, що до кінця робочого дня не всі могли встигнути отримати щеплення. При цьому багатьом киянам роботодавці поставили умову не виходити на роботу без сертифікату вакцинації.

Дивіться також "Будемо стояти хоч до ранку": кияни масово вакцинуються перед червоною зоною – фото

Багатьом жителям Києва довелося стояти у довжелезних чергах весь день. Навіть тим, хто записувався в електронну чергу за допомогою сервісу Helsi.me, оскільки насправді відвідувачів приймали майже виключно у порядку живої черги.

Хотіли обійти обмеження

Кияни, які не зробили щеплення впродовж останніх 6 місяців, коли вакцина перебувала у вільному доступі, 31 жовтня буквально перевантажили всі центри вакцинації, аби обійти обмеження червоної зони.

Коли ж стало зрозуміло, що багатьом з тих, хто стоїть у чергах, щеплення так і не встигнуть зробити, кияни почали сваритися між собою.

В "Епіцентрі" на Кільцевій дорозі між багатьма людьми і зовсім сталася бійка.

Запис інциденту виклали у соцмережах свідки події. Вони зазначили, що люди буквально божеволіли у довжелезних чергах.

Судячи з відео, двоє чоловіків билися на підлозі гіпермаркету. Поруч із ними дві жінки тягнули одна одну за волосся і штовхалися. Згодом до них у бійку включилися інші очевидці конфлікту.

Дивіться відео бійки у київському центрі для масової вакцинації: