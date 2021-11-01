Как утверждают очевидцы инцидента, конфликт, в котором участвовали мужчины и женщины, произошел из-за того, что до конца рабочего дня не все могли успеть получить прививку. При этом многим киевлянам работодатели установили условие не выходить на работу без сертификата вакцинации.

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Многим жителям Киева пришлось стоять в длинных очередях весь день. Даже тем, кто записывался в электронную очередь с помощью сервиса Helsi.me, поскольку действительно посетителей принимали почти исключительно в порядке живой очереди.

Хотели обойти ограничение

Киевляне, которые не вакцинировались в течение последних 6 месяцев, когда вакцина находилась в свободном доступе, 31 октября буквально перегрузили все центры вакцинации, чтобы обойти ограничение красной зоны.

Когда же стало понятно, что многим из стоящих в очередях прививки так и не успеют сделать, киевляне начали ссориться между собой.

В "Эпицентре" на Кольцевой дороге между многими людьми и вовсе произошла драка.

Запись инцидента выложили в соцсетях свидетели происшествия. Они отметили, что люди буквально сходили с ума в длиннющих очередях.

Судя по видео, двое мужчин дрались на полу гипермаркета. Рядом с ними две женщины тащили друг друга за волосы и толкались. Впоследствии к ним в драку присоединились другие очевидцы конфликта.

Смотрите видео драки в киевском центре для массовой вакцинации: