Наибольший пункт массовой вакцинации был обустроен в Международном выставочном центре. О ситуации в столице 31 октября эксклюзивно рассказала журналистка 24 канала.

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Ажиотаж из-за будущего локдауна

В общем желающих получить прививку – сотни. Чтобы получить возможность вакцинироваться, придется ждать достаточно долго. Поэтому перед входом в выставочный центр даже поставили мобильное кафе. Есть две очереди: "живая" и по записи (намного меньше).

Большинство пришедших в центр 31 октября будут вакцинироваться первой дозой. Очевидно, что ажиотаж вокруг вакцинации обусловлен тем, что уже завтра, 1 ноября, в Киеве начинаются действовать жесткие коронавирусные ограничения.

Огромные очереди на вакцинацию в Киеве / Фото 24 канала (Валентина Полищук)

Несмотря на огромное скопление людей перед входом в Международный выставочный центр все происходит довольно спокойно и организованно. Впрочем, стоит отметить, что многие в очереди не соблюдают необходимую социальную дистанцию ​​и находятся без масок.

Киевляне настроены решительно

Пришедшие за второй дозой понимают, каким именно препаратом будут вакцинироваться. Среди киевлян, которые получают прививки впервые, даже не все знают, какие препараты доступны. Многие готовы на любую вакцину. Говорят, что нет разницы, главное – успеть до конца дня.

Как ни успеем сегодня, придем завтра или послезавтра. Будем стоять здесь до вечера, до утра. Так, как партизаны против немцев в 1943 году при освобождении Киева,

– прокомментировал один из желающих вакцинироваться.

Другой ожидавший в очереди мужчина также заверил, что придет позже, если не удастся получить прививку сегодня. Впрочем, с этим могут возникнуть проблемы, ведь начинается рабочая неделя. Так что сначала придется выполнять свою работу дистанционно.

Что изменится для киевлян в ноябре

Из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в Киеве с понедельника, 1 ноября, вводятся дополнительные противоэпидемиологические мероприятия. Все государственные и частные организации могут работать только при условии, что весь персонал будет вакцинирован. Только привитые или предъявившие негативный ПЦР-тест смогут посещать кафе, торговые центры, спортзалы, кинотеатры, супермаркеты, магазины и другие заведения.

Кроме того, городской голова Киева Виталий Кличко анонсировал строгие ограничения и в общественном транспорте. Туда будут пускать только людей с доказательствами отсутствия COVID-19, то есть с сертификатами о вакцинации или отрицательным результатом ПЦР-теста.