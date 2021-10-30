Львовщина

В частности, в Червонограде Львовской области, которая уже находится в красной зоне, возле входа в пункт вакцинации собрались десятки человек. Очевидцы опубликовали кадры, где видно, что очередь растянулась по дороге.

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В сети заметили: очередь начали занимать с самого утра.

Очередь на вакцинацию в Червонограде: смотрите видео

Одесса

Очереди за прививкой фиксируют и в Одессе. Хотя местные пункты вакцинации работают с 9:00 до 18:00, очереди люди занимают гораздо раньше. Прививают желающих препаратами от Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac.

Киев

В киевских торговых центрах, где есть пункты вакцинации, также хватает посетителей. Большие очереди появились в ряде торговых центров, а также на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве.



Очереди на вакцинацию в Киеве / Obozrevatel

Кроме того, значительные очереди желающих вакцинироваться зафиксировали на территории Международного выставочного центра. "Муниципальный караул" привлекли для слежки за порядком.



Усиление карантина мотивировало киевлян вакцинироваться / Obozrevatel

Ивано-Франковская область

Тем временем, из-за роста количества желающих вакцинироваться на территории Ивано-Франковской области, по состоянию на 30 октября закончилась вакцина от Pfizer. В то же время, директор департамента здравоохранения Ивано-Франковской облгосадминистрации Игорь Дмитренко заверил, что ситуацию быстро урегулируют.

Вакцину на склад привезут вечером,

– подчеркнул Дмитренко.

Заметьте! За сутки 29 октября в Украине обнаружили 26 198 новых больных коронавирусом. К сожалению, из жизни ушел 541 зараженный.