Кияни запропонували змінити стать "Батьківщині-Матері" задля декомунізації

Кияни виступили з ідеєю замінити статую "Батьківщини-Матері" на фігуру архистратига Михаїла, який є покровителем столиці. Таку петицію створили 24 листопада.

Однак вони запропонували не демонтувати пам'ятник, а лише частково його змінити. Автором ініціативи став Олександр Артьомов. Наразі її підтримали ще 11 людей.

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Демонтувати не можна – помилувати

У петиції зазначається, що "Батьківщина-Мати" на Печерських пагорбах столиці є найвищою монументальною спорудою в Європі та однією з найвідоміших туристичних споруд Києва. Однак сучасні реалії вимагають її переосмислення.

Початковий задум та совєцька естетика цієї споруди не відповідає сучасним політичним та ідеологічним вимогам нашого суспільства. Водночас, її демонтаж видається недоцільним, по-перше, оскільки вона міцно вписалася в обриси нашого міста, по-друге – з економічних міркувань,

– вважає Артьомов.

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Аби петицію розглянули, необхідно, аби вона зібрала 6000 голосів за два місяці.

На думку автора петиції, статуя "Батьківщини-Матері" виглядає доволі мужньо та ще й озброєна мечем і щитом. Відтак, її нібито буде нескладно переробити у архистратига Михаїла.

Для цього скульпторам необхідно прибрати у пам'ятника груди, замінити радянський герб на герб Києва та прикріпити крила. Крім того, Артьомов запропонував зробити їх рухомими від вітру, якщо на це знайдуться кошти.