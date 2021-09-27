У Києві 27 вересня затори паралізували рух на дорогах: де не проїхати
Джерело:24 канал
У понеділок, 27 вересня, Київ паралізований заторами. Проблеми з рухом автомобільного транспорту є у всіх районах столиці.
Зокрема утруднений рух на мостах – Південному, Гаванському, Патона, Північному, Дарницькому і Метро. Така ситуація станом на 10 годину 27 вересня на картах Google Maps.
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Київ – у заторах
Дуже повільно рухається транспорт на:
- проспекті Миколи Бажана;
- бульварі Лесі Українки;
- проспекті Романа Шухевича;
- проспекті Степана Бандери – там 2 ДТП;
- проспекті Визволителів – у сторону Дарниці;
- Броварському – у напрямку правого берега;
- Соборності – у сторону моста Патона;
Затори у Києві на більшості вулиць / Скриншот з Google Maps
Окрім того, дещо менші затори утворились на:
- проспекті Перемоги (там аварія в районі станції метро "Житомирська");
- Академіка Глушкова (в напрямку ВДНГ);
- Голосіївському (в бік Либідської);
- Повітрофлотському (в бік проспекту Перемоги);
- Валерія Лобановського (в бік Севастопольської площі);
- а також Академіка Палладіна (там аварія).
У багатьох районах Києва аварії / Скриншот з Google Maps
Ба більше, дещо повільніше транспорт рухається на вулицях Борщагівській, Великій Васильківській, Кирилівській, Жилянській, а також Братиславській і Миропольській, Богатирській та Скляренка.