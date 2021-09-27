У Києві 27 вересня затори паралізували рух на дорогах: де не проїхати

27 вересня 2021 , 10:22
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Джерело:

24 канал

У понеділок, 27 вересня, Київ паралізований заторами. Проблеми з рухом автомобільного транспорту є у всіх районах столиці.

Зокрема утруднений рух на мостах – Південному, Гаванському, Патона, Північному, Дарницькому і Метро. Така ситуація станом на 10 годину 27 вересня на картах Google Maps. 

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Київ – у заторах

Дуже повільно рухається транспорт на:

  • проспекті Миколи Бажана;
  • бульварі Лесі Українки;
  • проспекті Романа Шухевича;
  • проспекті Степана Бандери – там 2 ДТП;
  • проспекті Визволителів –  у сторону Дарниці;
  • Броварському – у напрямку правого берега;
  • Соборності – у сторону моста Патона;


Затори у Києві на більшості вулиць / Скриншот з Google Maps

Окрім того, дещо менші затори утворились на:

  • проспекті Перемоги (там аварія в районі станції метро "Житомирська");
  • Академіка Глушкова (в напрямку ВДНГ);
  • Голосіївському (в бік Либідської);
  • Повітрофлотському (в бік проспекту Перемоги);
  • Валерія Лобановського (в бік Севастопольської площі);
  • а також  Академіка Палладіна (там аварія). 


У багатьох районах Києва аварії / Скриншот з Google Maps

Ба більше, дещо повільніше транспорт рухається на вулицях Борщагівській, Великій Васильківській, Кирилівській, Жилянській, а також Братиславській і Миропольській, Богатирській та Скляренка. 

Автор: Діана Квасневська