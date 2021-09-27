У Києві 27 вересня затори паралізували рух на дорогах: де не проїхати

У понеділок, 27 вересня, Київ паралізований заторами. Проблеми з рухом автомобільного транспорту є у всіх районах столиці.

Зокрема утруднений рух на мостах – Південному, Гаванському, Патона, Північному, Дарницькому і Метро. Така ситуація станом на 10 годину 27 вересня на картах Google Maps.

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Київ – у заторах

Дуже повільно рухається транспорт на:

проспекті Миколи Бажана;

бульварі Лесі Українки;

проспекті Романа Шухевича;

проспекті Степана Бандери – там 2 ДТП;

проспекті Визволителів – у сторону Дарниці;

Броварському – у напрямку правого берега;

Соборності – у сторону моста Патона;



Затори у Києві на більшості вулиць / Скриншот з Google Maps

Окрім того, дещо менші затори утворились на:

проспекті Перемоги (там аварія в районі станції метро "Житомирська");

Академіка Глушкова (в напрямку ВДНГ);

Голосіївському (в бік Либідської);

Повітрофлотському (в бік проспекту Перемоги);

Валерія Лобановського (в бік Севастопольської площі);

а також Академіка Палладіна (там аварія).



У багатьох районах Києва аварії / Скриншот з Google Maps

Ба більше, дещо повільніше транспорт рухається на вулицях Борщагівській, Великій Васильківській, Кирилівській, Жилянській, а також Братиславській і Миропольській, Богатирській та Скляренка.