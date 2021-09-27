В частности затруднено движение на мостах – Южном, Гаванском, Патона, Северном, Дарницком и Метро. Такова ситуация по состоянию на 10 часов 27 сентября на картах Google Maps.

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Киев – в пробках

Очень медленно движется транспорт на:

проспекте Николая Бажана;

бульваре Леси Украинки;

проспекте Романа Шухевича;

проспекте Степана Бандеры – там 2 ДТП;

проспекте Освободителей – в сторону Дарницы;

Броварском – в направлении правого берега;

Соборности – в сторону моста Патона;



Пробки в Киеве на большинстве улиц / Скриншот из Google Maps

Кроме того, несколько меньшие пробки образовались на:

проспекте Победы (там авария в районе станции метро "Житомирская");

Академика Глушкова (в направлении ВДНХ);

Голосеевском (в сторону Лыбедской);

Воздухофлотском (в сторону проспекта Победы);

Валерия Лобановского (в сторону Севастопольской площади);

а также Академика Палладина (там авария).



Во многих районах Киева аварии / Скриншот из Google Maps

Более того, несколько медленнее транспорт движется на улицах Борщаговской, Большой Васильковской, Кирилловской, Жилянской, а также Братиславской и Миропольской, Богатырской и Скляренко.