Зокрема утруднений рух на мостах – Південному, Гаванському, Патона, Північному, Дарницькому і Метро. Така ситуація станом на 10 годину 27 вересня.

До теми Щоб уникнути заторів: у Києві запровадили інтелектуальну транспортну систему

Київ – у заторах

Дуже повільно рухається транспорт на:

  • проспекті Миколи Бажана;
  • бульварі Лесі Українки;
  • проспекті Романа Шухевича;
  • проспекті Степана Бандери – там 2 ДТП;
  • проспекті Визволителів – у сторону Дарниці;
  • Броварському – у напрямку правого берега;
  • Соборності – у сторону моста Патона;

Затори у Києві
Затори у Києві на більшості вулиць / Скриншот з Google Maps

Окрім того, дещо менші затори утворились на:

  • проспекті Перемоги (там аварія в районі станції метро "Житомирська");
  • Академіка Глушкова (в напрямку ВДНГ);
  • Голосіївському (в бік Либідської);
  • Повітрофлотському (в бік проспекту Перемоги);
  • Валерія Лобановського (в бік Севастопольської площі);
  • а також Академіка Палладіна (там аварія).

У багатьох районах Києва аварії
У багатьох районах Києва аварії / Скриншот з Google Maps

Ба більше, дещо повільніше транспорт рухається на вулицях Борщагівській, Великій Васильківській, Кирилівській, Жилянській, а також Братиславській і Миропольській, Богатирській та Скляренка.