У Києві 66-річний водій вилетів з Кільцевої та знищив машину

Потужним ударом у дерево закінчилася поїздка літнього власника Ford Fiesta. Пасажирка легковика зазнала серйозних травм, оскільки не була пристебнутою паском безпеки.

Аварія сталася 5 грудня близько 21:00 на Великій Окружній дорозі. Водій Ford рухався у бік Мінського шосе, однак за рестораном "Колиба" не впорався з керуванням та вилетів за межі проїзної частини. На місці події працювали медики швидкої та поліцейські.

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За фактом ДТП із постраждалими правоохоронці мали відкрити відповідне кримінальне провадження.

Аварія сталася на темній ділянці дороги



Ford врізався у дерево та перетворився на брухт / Фото "Києва оперативного"

Свідки кажуть, що автовласник їхав у крайній лівій смузі, однак раптово втратив контроль над машиною.

Сталася аварія на зовсім неосвітленій ділянці Кільцевої дороги.

Водій влетів у бровку, після чого його машину відкинуло у кювет.

Зупинився легковик у дереві.



Ремонтувати легковик, скоріш за все, недоцільно / Фото "Києва оперативного"

Водій "американця" отримав травми. Втім, його пасажирці дісталося значно сильніше. Обох потерпілих госпіталізували до лікарні.



Користуючись можливістю, хотілось би запитати у Автодорівців (чи в кого там на балансі ця вулиця): шановні, а де освітлення?

– підписали фотографії з місця аварії у спільноті "Київ оперативний".

Дивіться відео з місця масштабної ДТП на Кільцевій дорозі у Києві: