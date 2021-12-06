У Києві 66-річний водій вилетів з Кільцевої та знищив машину

6 грудня 2021 , 08:52
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Джерело:

"Київ оперативний"

Потужним ударом у дерево закінчилася поїздка літнього власника Ford Fiesta. Пасажирка легковика зазнала серйозних травм, оскільки не була пристебнутою паском безпеки.

Аварія сталася 5 грудня близько 21:00 на Великій Окружній дорозі. Водій Ford рухався у бік Мінського шосе, однак за рестораном "Колиба" не впорався з керуванням та вилетів за межі проїзної частини. На місці події працювали медики швидкої та поліцейські.

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За фактом ДТП із постраждалими правоохоронці мали відкрити відповідне кримінальне провадження.

Аварія сталася на темній ділянці дороги


Ford врізався у дерево та перетворився на брухт / Фото "Києва оперативного"

  • Свідки кажуть, що автовласник їхав у крайній лівій смузі, однак раптово втратив контроль над машиною.
  • Сталася аварія на зовсім неосвітленій ділянці Кільцевої дороги.
  • Водій влетів у бровку, після чого його машину відкинуло у кювет.
  • Зупинився легковик у дереві.


Ремонтувати легковик, скоріш за все, недоцільно / Фото "Києва оперативного"

Водій "американця" отримав травми. Втім, його пасажирці дісталося значно сильніше. Обох потерпілих госпіталізували до лікарні.


Користуючись можливістю, хотілось би запитати у Автодорівців (чи в кого там на балансі ця вулиця): шановні, а де освітлення?
– підписали фотографії з місця аварії у спільноті "Київ оперативний".

Дивіться відео з місця масштабної ДТП на Кільцевій дорозі у Києві:

Автор: Олексій Чибісов