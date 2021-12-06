Аварія сталася 5 грудня близько 21:00 на Великій Окружній дорозі. Водій Ford рухався у бік Мінського шосе, однак за рестораном "Колиба" не впорався з керуванням та вилетів за межі проїзної частини. На місці події працювали медики швидкої та поліцейські.
Дивіться також Під Києвом поліцейський влаштував ДТП, в якій загинули двоє людей
За фактом ДТП із постраждалими правоохоронці мали відкрити відповідне кримінальне провадження.
Аварія сталася на темній ділянці дороги
Ford врізався у дерево та перетворився на брухт / Фото "Києва оперативного"
- Свідки кажуть, що автовласник їхав у крайній лівій смузі, однак раптово втратив контроль над машиною.
- Сталася аварія на зовсім неосвітленій ділянці Кільцевої дороги.
- Водій влетів у бровку, після чого його машину відкинуло у кювет.
- Зупинився легковик у дереві.
Ремонтувати легковик, скоріш за все, недоцільно / Фото "Києва оперативного"
Водій "американця" отримав травми. Втім, його пасажирці дісталося значно сильніше. Обох потерпілих госпіталізували до лікарні.
Користуючись можливістю, хотілось би запитати у Автодорівців (чи в кого там на балансі ця вулиця): шановні, а де освітлення?
– підписали фотографії з місця аварії у спільноті "Київ оперативний".
Дивіться відео з місця масштабної ДТП на Кільцевій дорозі у Києві: