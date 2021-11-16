У Києві автодорівці залатали скандальну яму, яку кілька разів засипали місцеві власноруч
16 листопада 2021 , 17:32Читать новость на русском
Джерело:ТСН
У Київавтодорі після розголосу в соцмережах відреагували на конфлікт з ямою на Куренівці. Там нарешті залатали вибоїну, через яку часто сварилися сусіди й засипали власним коштом.
Мовиться про скандальну яму, що її не дозволяла засипати місцева жителька. Фото ремонту виклали у мережу місцеві мешканці 15 листопада.
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Залатали лише асфальтом
Місцеві жителі зверталися з проханням до Київавтодору заборонити проїзд транзитного транспорту по вулиці та встановити спеціальні знаки. Також вони просили повернути "лежачих поліцейських".
Проте автодорівці лише залатали ями асфальтом, ніяких знаків на дорозі так і не з’явилося.
Яма на Куренівці: що відомо
- На початку листопада один з мешканців Києва власним коштом залатав ями на дорозі біля ЖК "Ліпінка".
- Одна з жінок обурилася й почала викопувати ями. За її словами, вибоїни виконували дуже важливу роль – не дозволяли водіям розганятися вулицею.
- Історія на цьому не закінчилася. Ще один небайдужий чоловік після розголосу в мережі таки залатав яму.