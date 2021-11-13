Так, на в'їзді до ЖК "Ліпінка" жінка обурилася тим, що мешканець житлового комплексу залатав ями на дорозі.

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За її словами, ями виконують дуже важливу роль – не дають власникам автомобілей ганяти на великій швидкості вулицею. Ба більше, жінка назвала ями "спеціальними". Адже через те, що автомобілі не могли швидко їхати вулицею, жінка спокійно виїжджала з дому.

Однак словами обурення ситуація не закінчилася. Розлючена пані взяла в руки лопату та почала трощити залатані ями. Відео опублікували в одному зі столичних телеграм-каналів.

Жінка розтрощила залатані ями на дорозі: дивіться відео

Зауважимо, що жителі села Селище Київської області вирішили боротися з ямами на дорогах в інший спосіб. Аби звернути увагу посадовців на жахливу якість дороги, у чималі ями безпосередньо на проїзній частині засипали землю та посадили там саджанці дерев.