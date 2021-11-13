Так, на въезде в ЖК "Липинка" женщина возмутилась тем, что житель жилого комплекса залатал ямы на дороге.

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По ее словам, ямы выполняют очень важную роль – не дают владельцам автомобилей гонять на большой скорости по улице. Более того, женщина назвала ямы "специальными". Ведь из-за того, что автомобили не могли быстро ехать по улице, женщина спокойно выезжала из дома.

Однако словами возмущения ситуация не закончилась. Разъяренная дама взяла в руки лопату и принялась крушить залатанные ямы. Видео опубликовали в одном из столичных телеграм-каналов.

Женщина разбила залатанные ямы на дороге: смотрите видео

Заметим, что жители села Селища Киевской области решили бороться с ямами на дорогах другим способом. Чтобы обратить внимание чиновников на ужасное качество дороги, в немалые ямы непосредственно на проезжей части засыпали землю и посадили там саженцы деревьев.