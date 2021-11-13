За словами жінки, яма на дорозі виконує дуже важливу роль – допомагає виїхати їй з дому.

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Тому дії чоловіка, який залатав яму, її не вразили. Навпаки – жінка влаштувала скандал, взяла лопату до рук та почала трощити залатану яму. Відео опублікували в одному зі столичних телеграм-каналів.

Жінка розтрощила залатані ями на дорозі: дивіться відео

На цьому історія не закінчилася

Після того як ситуація отримала розголос, ще один небайдужий чоловік вирішив таки залатати яму. Він приїхав на місце події вже під вечір, взявши із собою мішок зі спеціальною речовиною.

Братва, порядок у нашій країні починається з нас першочергово,

– наголосив чоловік.

Отже, рахунок 2:1 на користь любителів рівної дороги.

Чоловік засипав яму у Києві: дивіться відео

Зауважимо, що в Одесі 8 листопада набула розголосу новина про те, що невідомі власноруч заасфальтували ділянку дороги на перехресті двох вулиць. Раніше в мерії проводили тендер на реконструкцію цього місця, за яку мали заплатити 16 мільйонів гривень.