По словам женщины, яма на дороге выполняет очень важную роль – помогает уехать ей из дома.
Больше об этом В Киеве женщине не понравилась залатанная яма на дороге: она взяла ситуацию в свои руки
Поэтому действия мужчины, который залатал яму, ее не впечатлили. Наоборот – женщина устроила скандал, взяла лопату в руки и начала крушить залатанную яму. Видео опубликовали в одном из столичных телеграм-каналов.
Женщина разбила залатанные ямы на дороге: смотрите видео
На этом история не закончилась
После того как ситуация получила огласку, еще один неравнодушный мужчина решил все-таки залатать яму. Он приехал на место происшествия уже под вечер, взяв с собой мешок со специальным веществом.
Братва, порядок в нашей стране начинается с нас в первую очередь,
– подчеркнул мужчина.
Итак, счет 2:1 в пользу любителей ровной дороги.
Мужчина засыпал яму в Киеве: смотрите видео
Заметим, что в Одессе 8 ноября получила огласку новость о том, что неизвестные собственноручно заасфальтировали участок дороги на перекрестке двух улиц. Ранее в мэрии проводили тендер на реконструкцию этого места, за которую должны были заплатить 16 миллионов гривен.