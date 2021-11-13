По словам женщины, яма на дороге выполняет очень важную роль – помогает уехать ей из дома.

Больше об этом В Киеве женщине не понравилась залатанная яма на дороге: она взяла ситуацию в свои руки

Поэтому действия мужчины, который залатал яму, ее не впечатлили. Наоборот – женщина устроила скандал, взяла лопату в руки и начала крушить залатанную яму. Видео опубликовали в одном из столичных телеграм-каналов.

Женщина разбила залатанные ямы на дороге: смотрите видео

На этом история не закончилась

После того как ситуация получила огласку, еще один неравнодушный мужчина решил все-таки залатать яму. Он приехал на место происшествия уже под вечер, взяв с собой мешок со специальным веществом.

Братва, порядок в нашей стране начинается с нас в первую очередь,

– подчеркнул мужчина.

Итак, счет 2:1 в пользу любителей ровной дороги.

Мужчина засыпал яму в Киеве: смотрите видео

Заметим, что в Одессе 8 ноября получила огласку новость о том, что неизвестные собственноручно заасфальтировали участок дороги на перекрестке двух улиц. Ранее в мэрии проводили тендер на реконструкцию этого места, за которую должны были заплатить 16 миллионов гривен.