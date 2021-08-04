У Києві біля Офісу президента загорілася трансформаторна будка

Внаслідок пожежі їдкий дим потягнуло в напрямку Будинку художників і Офісу президента. Загоряння сталося на перехресті Банкової та Інститутської вулиць вдень 4 серпня.

Про пожежу рятувальникам повідомили перехожі, які побачили, що з трансформаторної будки почав йти дим. Бійці ДСНС дуже швидко ліквідували займання.

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Для цього надзвичайники використовували вогнегасники, оскільки всередині будки було обладнання під напругою.

Обійшлося без постраждалих

Інцидент стався близько 11:00 у самісінькому центрі Києва.

Коли бійці ДСНС прибули на місце події, з трансформаторної будки йшов дим, але полум'я не було видно.

Рятувальники швидко огородили потенційно небезпечний периметр та почали гасіння.

На те, щоб повністю побороти вогонь, у працівників ДСНС пішло кілька хвилин. Після цього вони поїхали з місця події.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Чи сталося через загоряння пошкодження обладнання, наразі невідомо.

Дивіться відео гасіння пожежі біля Офісу президента у Києві: