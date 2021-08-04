О пожаре спасателям сообщили прохожие, которые увидели, что из трансформаторной будки начал идти дым. Бойцы ГСЧС очень быстро ликвидировали возгорание.

Пожар На Куреневке в Киеве масштабно пылает складское помещение

Для этого МЧС использовали огнетушители, поскольку внутри будки было оборудование под напряжением.

Обошлось без пострадавших

Инцидент произошел около 11:00 в самом центре Киева.

Когда бойцы ГСЧС прибыли на место происшествия, из трансформаторной будки шел дым, но пламени не было видно.

Спасатели быстро огородили потенциально опасный периметр и начали тушение.

На то, чтобы полностью побороть огонь, у работников ГСЧС ушло несколько минут. После этого они уехали с места происшествия.

В результате инцидента никто не пострадал. Произошло ли из-за возгорания повреждение оборудования, пока неизвестно.

Смотрите видео тушения пожара возле Офиса Президента в Киеве: