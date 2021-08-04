Спасатели ГСЧС несколько часов пытаются потушить огонь, но пока им это не удалось. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.

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Загорелось помещение, которое долгое время было заброшенным.

Противопожарных гидрантов рядом не было



Огонь охватил площадь в 1 200 квадратов / Фото ГСЧС Киева

Спасатели говорят, что пожар достаточно сложный, поскольку существует проблема с водой для его тушения.

Когда чрезвычайники прибыли на место происшествия, они поняли, что ближайший гидрант находится на расстоянии 400 метров от места пожара.

Пожар в то время охватил здание размером 45 на 12 метров.

Пожарным пришлось потратить немало времени для того, чтобы найти источники воды и проложить магистральные линии.

Сейчас спасатели подвозят воду на место возгорания и пытаются сделать так, чтобы огонь не перекинулся на соседние помещения.

Для тушения пожара привлекли 16 единиц спецтехники и 85 спасателей.

Смотрите видео с места масштабного пожара в Киеве: