Как отметили в полиции Киева, личность злоумышленника установили в течение суток с момента совершения преступления. Им оказался 27-летний уроженец Одесской области.

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Мужчине грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Задержали в Винницкой области



27-летний мужчина ограбил подростков / Фото полиции Киева

По данным следствия, 27-летний мужчина приехал в Киев из Одесской области, чтобы заработать денег преступным путем.

Он подошел к компании детей на улице Челябинской недалеко от метро "Левобережная". Достав нож, злоумышленник угрожал школьникам расправой и забрал у них велосипед и смартфон.

После совершения преступления мужчина скрылся с места происшествия.

Чтобы скрыться от правоохранителей, мужчина решил бежать в Винницкую область. Впрочем, полицейские установили маршрут злоумышленника с места аварии и выяснили, где он находится. Задержали его на железнодорожном вокзале.

У злоумышленника нашли вещи подростков, а также другие ценные, которые ему не принадлежат. Так, вполне вероятно, что мужчина совершил еще ряд преступлений.

Фигуранту уголовного производства уже сообщили о подозрении в совершении разбоя. Вскоре суд выбирать ему меру пресечения.

Следователи проверяют злоумышленника на причастность к совершению грабежей и других преступлений.