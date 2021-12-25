У Києві на Борщагівці посеред вулиці зарізали чоловіка

25 грудня 2021 , 16:32
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Джерело:

"Информатор"

У Києві на Борщагівці посеред вулиці зарізали чоловіка. Відомо, що перед тим між декількома чоловіками трапилась бійка.

Трагедія відбулась вночі 25 грудня. Попередньо відомо, що на вулиці Булгакова у Святошинському районі. 

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Між кількома чоловіками сталася бійка. Внаслідок конфлікту один із чоловіків помер від ножового поранення на місці,
– мовиться у повідомленні.  

Видання написало, що через деякий час поліція за орієнтуванням розшукала підозрюваних у вбивстві. Відомо, що затримали чоловіка та жінку.

На місці трагедії працювали слідчі, кінологи, патрульна поліція, медики. Усі обставини з'ясовують.

У Києві внаслідок конфлікту загинув чоловік / Фото "Информатор"

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Автор: Діана Квасневська