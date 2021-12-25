В Киеве на Борщаговке посреди улицы зарезали мужчину. Известно, что перед этим между несколькими мужчинами произошла драка.

Трагедия произошла ночью 25 декабря. Предварительно известно, что на улице Булгакова в Святошинском районе.

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В Киеве убили мужчину посреди улицы

Между несколькими мужчинами произошла драка. В результате конфликта один из мужчин умер от ножевого ранения на месте,

– говорится в сообщении.

Издание написало, что через некоторое время полиция по ориентировке разыскала подозреваемых в убийстве. Известно, что задержали мужчину и женщину.

На месте трагедии работали следователи, кинологи, патрульная полиция, медики. Все обстоятельства выясняются.

В Киеве в результате конфликта погиб мужчина / Фото "Информатор"

Коротко о последних трагических инцидентах

Еще в 2020 году в одном из заведений Киева 43-летний мужчина зарезал одного из гостей праздника собственной дочери и едва не убил еще одного. Это произошло в результате конфликта. В декабре 2021 года мужчину признали виновным в преступлении.

19 декабря 29-летний азербайджанец одним ударом убил мужчину возле "зебры". Трагедия произошла в Киеве. Погиб 52-летний мужчина.

В Днепре на днях нашли мертвыми двух бездомных возле одной из школ. Известно, что их для забавы могли убить двое парней и девушка.

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