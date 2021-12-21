Как доказали в суде прокуроры, кровавый инцидент произошел в результате конфликта, который внезапно возник между мужчиной и двумя молодыми людьми. Ссора быстро переросла в драку, а злоумышленник схватился за нож.

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Мужчина вонзил оружие в живот одному из пострадавших. Другому он нанес около 4 ударов.

Не признал вины

В результате кровавых разборок один из пострадавших погиб на месте происшествия. Второго спасли медики.

Самого преступника задержали полицейские. На его причастность к совершению убийства и покушению на убийство указывали многочисленные доказательства и свидетельские показания.

Все время, пока шло досудебное расследование, подозреваемый находился под стражей.

Когда дело убийцы направили в суд, фигуранта производства обвинили в совершении умышленного убийства и покушении на еще одно убийство. В ходе судебных заседаний мужчина свою вину не признал.

21 декабря в Деснянском районном суде 43-летнего уроженца Львова признали виновным в совершении тяжких преступлений. Мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы.

До того, как приговор вступит в силу, преступник будет находиться под стражей.